Por Redacción

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Con la finalidad de fortalecer su vinculación y desarrollar una alianza estratégica que beneficie a ambas instituciones, la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UTNL) y la Asociación de Transportistas de Carga (ATC) firmaron un convenio de colaboración, informó José Antonio Tovar Lara, rector de la universidad.

Indicó que, como parte de este acuerdo, la ATC donó un tractocamión a la universidad, el cual se convertirá en una herramienta fundamental para las prácticas de las y los estudiantes de la carrera de Mantenimiento Área Maquinaria Pesada. “Esto impactará directamente en el fortalecimiento de nuestras capacidades técnicas y en la formación de talento especializado”, precisó.

Mencionó que el convenio establece un marco de acción amplio, que permitirá desarrollar programas de capacitación, prácticas profesionales, estadías y proyectos conjuntos de innovación y desarrollo tecnológico en beneficio de la comunidad universitaria.

Por su parte, el presidente de la ATC, Pedro Felipe Lozano Martínez, refrendó el compromiso de la asociación de apoyar la formación de las y los jóvenes de la carrera de Mantenimiento Área Maquinaria Pesada, para que estén mejor preparados al egresar de la universidad, e invitó a los estudiantes a formar parte de las empresas que integran la asociación una vez concluidos sus estudios.

Tovar Lara destacó que, al dotar a la universidad de un recurso esencial como el tractocamión y garantizar oportunidades de empleo, se fortalece la educación técnica, se fomenta la innovación y se asegura un futuro laboral para las y los jóvenes egresados, consolidando el papel de la UTNL como motor de desarrollo regional.

Enfatizó que esta alianza es un ejemplo claro del impacto positivo de la política educativa de vinculación, impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya e implementada por la Secretaría de Educación de Tamaulipas, a cargo de Miguel Ángel Valdez García, acciones que fortalecen la conexión entre la formación académica y las necesidades del mercado laboral en la entidad.