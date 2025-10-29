Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El siete de noviembre le toca el turno a Tamaulipas para recoger propuestas de reforma política ¿qué ponencias se han presentado?.

Si usted se considera político ¿ya se apuntó? ¿ya mandó su ponencia? Está a tiempo.

Hay una que vale la pena mencionar, elaborada por un paisano. Los candidatos a ocupar un escaño o cualquier cargo de elección, deben tener solo nacionalidad mexicana. Los “gringos” nos han dejado malas experiencias en la gubernatura y alcaldía de esta capital, amén de otros casos en la región fronteriza.

Para ello se tendría que reformar el 32 Constitucional que obligue que los aspirantes sean “mexicanos por nacimiento”.

Tenemos entendido que la doble nacionalidad se permitió en una reforma de 1998. No se vale renunciar a una distinta con el fin de aparecer en las boletas.

Interesante pero difícil que sea incluida en la reforma de la Comisión nombrada por la Presidenta Sheinbaum. El chauvinisno terminó con los gobiernos emanados de la Revolución.

Otro punto de interés, también difícil, es reducir a tres el número de partidos en competencia en México. Si hay menos habrá menos políticos y por tanto más eficiencia y honestidad. Mantener con dinero público a tantas organizaciones le cuesta una millonada al pueblo mexica.

¿Entre más partidos más democracia? ¡No! más bien más mañas y trampas.

Elevar a siete por ciento el mínimo de votos válidos en una contienda, es una propuesta razonable para que no cualquier aventurero integre un partido como medio de subsistencia económica. El tres por ciento no es suficiente.

El razonamiento es que se les den dos -elecciones- oportunidades para consolidarse. Luego la guillotina. Estamos de acuerdo.

Hay propuestas para reducir el número de diputados federales y senadores, diputados locales y regidores, conjuntamente con el subsidio oficial para gastos de campaña.

Propuestas son muchas, pero la inmensa mayoría quiere eliminar las listas plurinominales, para dar lugar a quienes alcanzaron un segundo lugar en votos. Todos a campaña y el premio de consolación se lo lleva la primera minoría.

Un grueso de ponencias es sobre la eliminación inmediata del fuero, lo cual es posible.

Mas o menos mitad y mitad están por eliminar los organismos públicos locales, los institutos estatales electorales para evitar duplicidad con el INEC y ahorrar billete. De acuerdo totalmente.

Y hablando precisamente del IETAM, el 30 de octubre hay dos sesiones. Una para escuchar la “despedida sin pena ni gloria” de los consejeros Italia García López, Débora González Díaz y Jerónimo Rivera García.

Nombrar a los sucesores es función del INE, que debe hacerlo antes del uno de noviembre. La tercia saldrá de una lista de 24 que reunieron los requisitos. Inicialmente la lista fue de casi ochenta suspirantes.

Si van a desaparecer los OPLES, la designación será trabajo inútil.

Hablar de un rastro Tipo Inspección Federal (TIF) es hablar de estrictas normas de calidad e higiene en el sacrificio de ganado y distribución de la carne. Son los únicos autorizados como proveedores de las tiendas de autoservicio.

Explicado lo que es un TIF, hay que decir que la UAT, a través de la facultad de Medicina Veterinaria, se consolida como la única institución de educación superior en México que cuenta con la certificación de ese tipo.

La Universidad obtuvo la licencia para ampliar sala de corte y deshuesadero, producción, almacén y empaque, lo que fue atestiguado por el Gobernador Américo Villarreal Anaya el Rector Dámaso Anaya.

Veterinaria tiene años manejando el servicio de rastro en Victoria. El ayuntamiento le dio la concesión para terminar con las huelgas de trabajadores que seguido dejaban sin carne a la ciudad y la región.

Tema aparte, los diputados de la 66 legislatura están más puestos que un calcetín para iniciar este miércoles trabajo en Comisiones y plenaria, en Tampico.

Uno de los primeros temas es un préstamo por 6 millones 900 mil pesos que solicitó el ayuntamiento de Ocampo presidido por el panista Melchor Búdart. Es posible que lo avalen los diputados si, como acordó el cabildo, van a pagar antes del último de septiembre de 2027, cuando salen del poder.

Y Don David Cerda Zúñiga ya despacha como magistrado de Circuito del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito del Poder Judicial Federal, en Tamaulipas.

Lo que no ha explicado es si sigue cobrando como pensionado del Tribunal de Justicia de Tamaulipas.