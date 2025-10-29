Por Blanca Esthela Hernández D.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Debido a la llegada del frente frío número 11 de la temporada, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) invita a las madres y los padres de familia a estar atentos al descenso de temperatura para cuidar la salud de sus hijas e hijos.

A pesar de que no se registrarán temperaturas por debajo de los 5 grados centígrados, por lo que el servicio educativo se brindará con normalidad, sí se producirá un descenso notable en el termómetro, por lo que se pide a las familias abrigar adecuadamente a las y los niños y adolescentes al asistir a los planteles educativos.

De acuerdo con el área de Meteorología de la Coordinación Estatal de Protección Civil, este miércoles y jueves se registrará en el territorio estatal un notable cambio de temperatura como consecuencia de una masa de aire frío moderada que afectará a varias regiones del país.

En el caso de la zona norte, se prevé una temperatura mínima de 7 grados el jueves por la mañana. Para la región centro, el termómetro registrará 10 grados como mínimo ese día, mientras que para la zona sur se espera una mínima de 13 grados.

Este será el primer descenso térmico perceptible de la temporada, que provocará lluvias aisladas y evento de “norte” con ráfagas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora, y velocidades de 70 a 90 kilómetros por hora a lo largo de la costa del Golfo de México.

El descenso de la temperatura se mantendrá durante miércoles y jueves, para el viernes registrarse un ascenso. Por esta razón, la SET invita a las madres y los padres de familia a mantenerse informados por los canales oficiales sobre la información que se genere al respecto y reitera el compromiso del Gobierno del Estado de garantizar las mejores condiciones posibles para brindar un servicio educativo seguro y de calidad para todas y todos los tamaulipecos.