Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Instituto de las Mujeres en Tamaulipas celebró un convenio de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Rural y la Procuraduría Agraria, con el objetivo de impulsar a las mujeres en el ámbito rural mediante acciones específicas que garanticen sus derechos jurídicos, agrarios y sociales.

Durante la firma, se destacó que este esfuerzo responde a la estrategia nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum, enfocada en pasar del discurso a los hechos: “Mucho tiempo se dijo ‘es tiempo de mujeres’, pero no lo era verdaderamente. Hoy, con estas estrategias, queremos encontrar a esas mujeres que ya enfrentan una situación jurídica y acompañarlas en sus trámites”, expresó la titular del Instituto Marcia Benavides.

El convenio busca que más mujeres accedan a sus derechos parcelarios, sean reconocidas como ejidatarias y participen activamente en los consejos ejidales. La Procuraduría Agraria será responsable de orientar y facilitar los trámites, mientras que el Instituto de las Mujeres sumará capacitación en prevención de violencia familiar y de género.

La Secretaría de Desarrollo Rural se comprometió a dar preferencia a las mujeres en sus programas de apoyo, como parte de una política de acciones afirmativas. “No se trata de discriminar al hombre, sino de saldar una deuda histórica con las mujeres que han tenido más dificultades para acceder a estos derechos”, aclaro la servidora pública.

Además, se trabajará en conjunto para cuadrar una base de datos con nombre y apellido, que permita atender de forma integral a cada mujer, incluso en casos donde falten documentos básicos como el acta de nacimiento.

En este contexto Marcia Benavides informó que el Instituto opera actualmente 16 Centros Libre en distintos municipios del estado, donde existe una figura de promotora comunitaria que difunde los derechos de las mujeres y las vincula con servicios institucionales. Esta red será clave para llevar el convenio a las comunidades más alejadas.

Este convenio representa un paso firme hacia la colaboración interinstitucional que por años estuvo ausente en Tamaulipas. Ahora, con voluntad política y presencia territorial, se busca que las mujeres rurales dejen de ser excepción y se conviertan en protagonistas de sus propios derechos.