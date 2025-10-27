Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Tres sexenios federales al hilo y después quién sabe. Todo está en que los actores sigan interpretando las demandas y emociones ciudadanas. Hay Morena para mucho rato.

Así lo dicen las encuestas todas difundidas por casas especializadas. Los sondeos aseguran que el guinda y socios ganarán con holgura la elección intermedia del 2027 y la presidencial del 2030. Nadie se atreve a pronosticar más allá.

Llaman la atención varias, pero en particular una difundida el fin de semana por TResearch, que dice que ni todos los partidos de oposición, juntos, alcanzan las preferencias de Morena. Si el pronóstico se conserva para el 27´, el guinda podrá ir a la guerra sin el lastre que significan Verde y PT (al final del día son males necesarios).

Si en este momento fueran las elecciones, Morena ganaría el Congreso de la Unión con el 45.8 por ciento de los sufragios, seguido por el PAN en un lejano 12.2 por ciento, Mc 8.2, PRI 7.8, Verde 3.1 y PT 2.3.

Los partidos minoritarios suman 33.6 por ciento contra el 45.8.

Otro dato: De las 17 gubernaturas que estarán en juego en 2027, Morena tiene virtualmente aseguradas 15, y dos serán para el PAN (ahora va solo, sin matrimonios ni recostones).

Con una tradición de 30 años en el poder, Acción Nacional seguiría dominando en Aguascalientes (desde 1995). Los ciudadanos parecen estar conformes con ese proyecto de gobierno.

Prácticamente perdura lo mismo en Querétaro, donde volvería a ganar. De ello están conscientes los mismos líderes morenos.

Algo más: El sondeo de Research y de otras encuestadoras dice que el movimiento pejista ganaría Nuevo León, ahora de Movimiento Ciudadano, y Chihuahua, que es panista. Con ello ampliaría su mapa político nacional.

La encuestadora México Elige: “Morena ganaría en 2030 con el 36.5 por ciento de los votos”, con un 25.1 por ciento para Acción Nacional y 16.6 de Movimiento Ciudadano.

Empresa Rubrum: Morena y aliados ganaría con el 45 por ciento, PAN 11 y PRI 8 por ciento.

Buendía y Márquez: Morena obtendrá una cómoda ventaja en intermedias de 2027. Los números salen sobrando.

Permítasenos interpretar que no pueden estar equivocadas tantas empresas al mismo tiempo. Pasó la elección de 2024. Desde un principio el 99.9 por ciento pronosticaron el triunfo de Claudia Sheinbaum.

Tan adelantadas -madrugadoras- andan las encuestadoras que diagnostican que el más aceptado para la candidatura guinda rumbo a Palacio Nacional, en 2030, es el jefe de Seguridad Pública, García Harfuch, lo cual pudiera suceder.

El mismo escenario se vislumbra en Tamaulipas en el 27´. El partido fundado por López Obrador está en condiciones de refrendar, vía paliza, los siete municipios más poblados: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, El Mante, Altamira, Madero y Tampico.

Inciden varios factores, ya no el fenómeno López Obrador, pero sí la alta aprobación de la Presidenta Sheinbaum y el Gobernador Américo Villarreal, que ha devuelto la función social y humanista del estado, perdida en las últimas tres administraciones.

Uno más, bastante decisivo: La desastrosa administración de los panistas, sus grandes latrocinios, con la agravante que se niegan a irse.

Dicen que la encuesta la gana el que paga. Sin embargo es muy temprano para que algún partido o candidato le meta dinero, y no podrían estar comprando resultados a todas las empresas, cada mes.

Esperaremos, por lo pronto es el panorama que observamos en las encuestas.

Y hablando de fiscalización, en la entrega de fin de semana, la Auditoría Superior de la Federación dejó bien librado a Tamaulipas en las cuentas públicas 2024. Se ajustó a lineamientos, cumplió con obligaciones de transparencia, “realizó un ejercicio de los recursos del fondo, ajustado a la normativa”.

El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa -partida más alta que se entrega a Tamaulipas- con un presupuesto de 17 mil 731 millones, registró observaciones por ocho millones. Nada de obras y servicios no prestados, o factureras.

El único foco rojo se prendió en el ITACE, que emitió 706 comprobantes fiscales identificados como cancelados, a lo cual se pidieron las conciliaciones correspondientes, sin que la cuenta haya sido rechazada.

Señalamiento al Colegio de Bachilleres por 103 comprobantes bajo la misma condición.

Primera vez que las auditorías de la ASF se van en blanco. Por miedo o principios de respeto a la Ley, entre los funcionarios está dando resultados la cruzada contra la corrupción emprendida por el gobierno americanista.

Por el campus de la UAT, el Rector Dámaso Anaya Alvarado da seguimiento a su proyecto de construir el Hospital Universitario y Facultad de Medicina en Victoria. Se entrevistó con el líder de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. Busca recursos para el ejercicio 2026.

Como él dice, habrá un antes y después en la formación de los profesionales de la salud en la casa de cultura. El proyecto marcha bien.