Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La celebración de Halloween representa una oportunidad significativa para el sector restaurantero local, especialmente para los negocios de comida rápida, destacó Pablo Reyna Quiroga, vicepresidente de la Canirac.

“La gran mayoría de los restaurantes adorna, hace eventos, crea algún producto alusivo a Halloween. Por ejemplo, en lugar de regalar dulces, regalamos rebanaditas de pizza o hacemos pequeñas degustaciones de alimentos para los niños”, explicó.

Reyna señaló que esta fecha genera movimiento en colonias, clubes y salones donde se organizan festejos con refrigerios proporcionados por restaurantes locales. “La gente sale, hace eventos y pide comida. Tenemos muchas reservaciones de grupos que van a llevar a los niños caracterizados, les van a dar su bolsita de dulces, una pizza, una hamburguesa, un hot dog, una tortilla de harina, algo simbólico”, detalló.

Además, las plataformas de reparto también se suman a la activación comercial, ofreciendo descuentos de hasta el 30% y servicios gratuitos de oficina, lo que contribuye a dinamizar la industria.

“No se trata solo de promover golosinas, sino de acercar nuestros productos a través de experiencias para los niños y sus familias”, concluyó.