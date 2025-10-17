Por Redacción

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cumplimentó orden de aprehensión en contra de Gerardo “C”, por su probable responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparada por más de 160 millones de pesos por el ejercicio fiscal de 2019.

De acuerdo con el comunicado 679 de la FGR, dicho mandamiento fue otorgado por la Jueza de Distrito adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en Torreón, Coahuila, en contra del ahora detenido, ciudad en donde se llevó a cabo la aprehensión.

Además, presuntamente está vinculado en otros casos por las pensiones fraudulentas que se obtuvieron ilícitamente en asociación con servidores públicos del ISSSTE y de la Junta 42 de Conciliación y Arbitraje, que habrían sumado 16 mil millones de pesos.