Por Agencias

Culiacán, Sinaloa.- La Fiscalía General de la República (FGR), recuperó, mediante recursos de extinción de dominio, un inmueble que era propiedad de ‘Los Chapitos’, con un valor de 4 millones 361 mil pesos.

La FGR informó que en esa casa, ubicada en Culiacán, Sinaloa, Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini” o “El 09”, jefe de escoltas del grupo criminal “Los Chapitos”, realizaba diversas actividades delictivas como el secuestro, entre otras.

Lo anterior forma parte del resultado obtenido por la Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio (FEMED), quien obtuvo una sentencia favorable dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, declarando procedente dicha acción para recuperar el inmueble. César Arellano e Iván Evir Saldaña/La Jornada).