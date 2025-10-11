Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Esta semana lluviosa la buena noticia dentro del muy entusiasta grupo victorense de atletas paralímpicos y sus familiares es que el joven veinteañero Alex Avilés ganó medalla de oro en carrera de 100 metros planos en los Juegos Paranacionales CONADE, celebrados en la ciudad de Aguascalientes.

Vale decir que Alex Avilés González, afectuosamente conocido como «La Flecha» es el velocista mexicano más rápido del mundo en su categoría. Y este año ganó en Europa cuatro medallas en juegos para deportistas con Síndrome de Down.

Alex es el cuarto hijo del matrimonio formado por el locutor Carlos Avilés, y Silvia González, originarios ambos de Cd. Victoria. Vale decir que ambos, Carlos y Silvia pertenecen a una estirpe deportiva: Carlos es hijo del cronista deportivo Carlos Adrián Avilés Bortolussi y Silvia es hija del campeón de atletismo y voleibol Óscar González.

Les comparto que Silvia fue una aventajada alumna de ballet y sus hermanas jugarón tenis y voleibol.

¿Qué les digo de la familia de su papá Carlos Avilés? Siendo yo un veintiañero llegué a Ciudad Victoria ahi por el año de 1983 -ya llovió y relampagueó- a trabajar en El Diario como editor de la sección cultural. A los pocos meses inicié una sección dominical denominada «Personas y personajes», en la que entrevistaba a gente de la vida cultural y artistica (a veces hasta políticos se colaban) de Victoria.

Entrevisté para esa serie dominical al abuelo materno (Profesor Francisco de P. Arreola) y tambien al papá (Carlos Adrián Aviles) de Carlos Avilés.

El profesor Paco Arreola, me recibió en su muy bonita casa estilo colonial, ubicada frente a la Plaza Hidalgo e iglesia Catedral. El profesor fue un entusiasta forjador del progreso de esta ciudad. Rememoró los tiempos en Victoria carecía de energía eléctrica. «Durante el gobierno de Portes Gil fui a México junto con el alcalde de aquel entonces, Jesús M. Ramírez y con don Benito Haces. Tener luz eléctrica era un sueño, un sueño que se nos cumplió».

Por su parte Carlos Adrián Avilés, extrovertido y gran conversador, me recibió en su despacho de la Organización Radiofónica Tamaulipeca (ORT). ¿Qué se siente ser popular? le pregunté. Subraya sus expresiones con ademanes firmes y dice: «Al principio bonito… todos tenemos nuestra dosis de vanidad, pero luego cae uno en la cuenta de que ser popular es una responsabilidad y se siente apremio».

Igualmente gran persona la abuela paterna de «La Flecha», la maestra Bibi Arreola de Avilés, con quien años después entrevisté extenso para la serie «Mujeres Victorenses Destacadas». Y claro, muy seguro es la influencia positiva de una muy dinámica, creadora de obra literaria, tía de Alex «La Flecha’: Lic. Marisa Avilés Arreola.

Ahí están, en estas personas, las raices de Alex «La Flecha» Avilés González, a quien la periodista Yanireth Israde dedicó casi una plana completa en el diario Reforma.

Escribió Yanireth: Cuando un neurólogo examinó al recién nacido Alex Avilés, recomendó a sus padres Carlos y Silvia darle un nombre corto. De preferencia de una sola sílaba.-como Luis o Blas- debido a las limitaciones que el niño tendría en su lenguaje por el Síndrome de Down.

Y añade: Su padre eligió lo contrario: un nombre largo y sonoro: Gabriel Alejandro.

«Soy Gabriel Alejandro Avilés Gonzalez», se presenta, 21 años después el velocista mexicano más rapido del mundo en su categoría.

Y la periodista Yanireth inicia la conversación con La Flecha:

-¿Cómo estás Alex?

-Estoy feliz.

-¿Te hace feliz correr?

-Sí, feliz.

-¿Te gusta que te digan La Flecha?

–Sí, soy flecha. Corro para ganar por México.

Y desde estas líneas: Que para la Alex «La Flecha» Avilés sigan los éxitos y sea ejemplo para nuevas generaciones de tamaulipecos.

NOS VEMOS.

[email protected]