Por Redacción

Matamoros, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal de Proximidad Municipal aseguraron una camioneta con reporte de robo y detuvieron a dos personas durante un operativo realizado en la colonia Modelo de esta ciudad fronteriza.

En atención a un reporte del C5 detectaron la presencia de un vehículo con las características proporcionadas por el sistema de monitoreo, con dos tripulantes a bordo.

Tras verificar el número de serie en Plataforma México, se determinó que la unidad contaba con reporte de robo desde febrero de 2017 en el estado de Tamaulipas.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJT) a fin de dar seguimiento a las investigaciones y deslindar responsabilidades.