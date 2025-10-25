Por Redacción

Matamoros, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal aseguró una cámara de videovigilancia instalada de manera presuntamente irregular en la colonia Infonavit Los Ángeles en este municipio

Fronterizo.

El aparato se detectó durante un recorrido de seguridad y vigilancia en la calle José Carretero, entre los cruces con la calle Principados, donde los agentes detectaron un dispositivo colocado en un poste, aparentemente de telefonía, con cableado conectado hacia una propiedad privada.

El personal procedió al aseguramiento de una cámara de color negro, luego de que en el domicilio no salió ninguna persona.