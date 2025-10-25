Por Agencias

Ciudad de México.- El gobierno federal mantiene denuncias, tanto en México, como en Reino Unido, en contra de la empresa inglesa Viva Enterprises Limited por incumplimiento de contrato y engaño, al no entregar 650 ventiladores AEON VG70, de un total de mil que se le compraron durante la pandemia de covid-19.

En este caso el gobierno de México reclama 41.1 millones de dólares más intereses.

“Nosotros no desviamos el recurso, hubo incumplimiento, hay un engaño por parte del vendedor y el responsable de llevar el juicio es el IMSS Bienestar (antes Instituto de Salud para el Bienestar)”, dijo Raquel Buenrostro, secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno. A pregunta expresa, no descartó que según avancen las investigaciones, podría haber sanciones a funcionarios.

Abundó que la Fiscalía General de la República (FGR) continúa la investigación -iniciada en 2021- contra la empresa inglesa Viva Enterprises Limited por incumplimiento de contrato, al no entregar 650 ventiladores AEON VG70.

En paralelo, en octubre de 2022, el IMSS Bienestar (antes Insabi), representado por el despacho Peters & Peters, mantiene un juicio ante Tribunales Mercantiles de la Propiedad en Londres, Inglaterra -porque el contrato fue bajo jurisdicción inglesa-, para reclamar por engaño 41.1 millones de dólares más intereses.

Dijo que en diciembre de este año se celebrará una audiencia previa al juicio, que iniciará en la segunda quincena de enero de 2026, con una duración de 14 días.

“Y es muy probable que ganemos el juicio, porque la materialidad del engaño se da en la no entrega de los ventiladores”, manifestó.

Recordó que en este caso, por contrato se pagó el ciento por ciento de manera anticipada -mil 416 millones- y la empresa no cumplió con entregar los equipos en menos de una semana, como se estableció en el contrato, con el argumento de que había retrasos.

En su momento, por presiones del Insabi, regresó el equivalente a 300 ventiladores y entregó 50, pero aún siguen pendientes 650.

En la conferencia presidencial, también informó que exigen a la empresa Phillips el resarcimiento de daños y perjuicios al pueblo y al gobierno de México por la entrega de ventiladores defectuosos, también durante el periodo de la emergencia por Covid 19, de ventiladores defectuosos.

Manifestó que la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) inició una investigación porque la empresa sigue comercializando esos ventiladores, incluso en plataformas.

Buenrostro señaló que la agencia sanitaria de Estados Unidos, Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta sobre unos modelos que por la pandemia recibieron registro sanitario especial para ser usados durante la emergencia.

Y al término de la pandemia, “todo mundo debió retirarlos” y quedó prohibida su venta.

Dijo que el gobierno se aseguró de que todos esos ventiladores fueron retirados “algunos incluso ya se devolvieron”.

Ahora, sostuvo, “la empresa tiene que responder porque son equipos que no funcionaron o no cumplieron con todos los requisitos”.

Indicó que el sector salud analiza la estrategia jurídica integral y además, “estamos en colaboración con otros países para ver cómo están atendiendo el tema”. (Alma E. Muñoz y Arturo Sánchez/La Jornada).