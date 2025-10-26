Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Durante un recorrido de vigilancia sobre la Carretera Federal 101, personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero brindó auxilio a una mujer que caminaba sola a la altura del kilómetro 122, como referencia el puente “El Encinal”.

Durante el operativo observaron a una persona transitando a la orilla de la vía.

Al aproximarse e identificarse como agentes de la Guardia Estatal, la mujer refirió llamarse Angelita Moreno, de 24 años, originaria de Houston, Texas, y que iba con destino al rancho “La Venadita”, del municipio de Hidalgo.

La joven informó que llevaba dos días viajando y que le habían robado sus pertenencias.

Los agentes detectaron que sus características coincidían con una publicación en redes sociales donde se solicitaba apoyo para localizarla, por lo que se activaron los protocolos de atención y enlace institucional.

Se le proporcionó agua y alimento y fue trasladada al Sistema DIF Municipal de Hidalgo, donde se prevé el encuentro con sus familiares.