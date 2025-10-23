Por Redacción

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal aseguró un vehículo, armamento y equipo táctico luego de repeler una agresión de civiles armados durante un recorrido de vigilancia en la colonia Infonavit Benito Juárez, en este municipio fronterizo.

Los agentes observaron tres camionetas tipo pick up, dos de color negro y una blanca, en las que viajaban entre diez y 14 personas del sexo masculino.

Al notar la presencia de las autoridades aceleraron la marcha y abrieron fuego contra las unidades, además de lanzar artefactos conocidos como poncha llantas para impedir su persecución.

Derivado de la agresión se aseguró un vehículo Sierra Denali color negro, que fue abandonado en la zona y en cuyo interior se localizaron dos armas largas calibre .223 con sus cargadores, diez cargadores adicionales, así como dos chalecos tácticos y dos cascos.