Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Tras un reporte formulado por una ciudadana, personal de la Guardia Estatal de Género acudió a la colonia Marte R. Gómez de Ciudad Victoria debido a que la usuaria señaló que una niña de aproximadamente tres años de edad se encontraba deambulando sola.

En el lugar estaban dos ciudadanos, quienes se identificaron como padres de la niña.

Priorizando el Interés Superior de la Niñez (ISN) se notificó al área jurídica del Sistema DIF Victoria, cuyo representante realizó la entrega de la niña a sus padres y entregó un citatorio a los ciudadanos para realizar el seguimiento correspondiente.