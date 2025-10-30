Por Agencias

Ciudad de México.- Luego de que Simón Levy señalara a través de sus redes sociales que no fue detenido y que se encontraba en Washington, Estados Unidos, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México informó que este miércoles compareció ante la autoridad judicial competente de Portugal, donde fue informado de sus derechos y optó por enfrentar el proceso formal de extradición.

En una actualización del caso que fue emitida a los medios, la FGJ reiteró que sí fue detenido el 28 de octubre en aquel país, y que está sujeto a medidas cautelares de permanencia y control de identidad (Termo de Identidade e Residência), mientras se verifica su situación de nacionalidad y se resuelve su entrega a las autoridades mexicanas.

«La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informa que Simón “N” se encuentra sujeto a medidas cautelares en Portugal mientras continúa el procedimiento de extradición, tras su presentación ante la autoridad judicial competente. Esta situación se suma a los procesos penales vigentes que enfrenta en México y a las órdenes de aprehensión ya emitidas en su contra», señaló.

Precisó que la Fiscalía General de la República (FGR), les notificó sobre su detención de acuerdo con información de la Oficina Central Nacional de Interpol México y su homóloga en Portugal.

El ex funcionario enfrenta dos procesos penales vigentes, derivados de su incumplimiento reiterado a acudir audiencias judiciales, por las que se solicitó orden de aprehensión.

Derivado de estos mandamientos, la FGJ pidió a la FGR la activación de alertas migratorias y cooperación internacional, lo que llevó a la emisión de una Ficha Roja por parte de Interpol. (Kevin Ruiz/La Jornada).