Por Redacción

Ciudad de México.- En el Estado de México, en una acción encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Instituto Nacional de Migración (INM) e Interpol, y como parte de las acciones coordinadas para fortalecer la seguridad y la paz en la Zona Metropolitana del Valle de México, fue detenido Adolfo “N”, quien huyó de Perú en marzo del 2016, luego de estar implicado en el homicidio de dos suboficiales de la Policía Nacional de ese país.

Esta acción se realizó al tener conocimiento que Adolfo “N” se encontraba en un domicilio ubicado en la colonia Las Maravillas, en el municipio de Nezahualcóyotl.

Cabe destacar que en 2016 la Policía Nacional de Perú detuvo a varios implicados en los hechos antes señalados, sin embargo, Adolfo “N” huyó a México, por lo que contaba con una orden de aprehensión en Perú y Ficha Roja emitida por Interpol.

Por lo anterior, Adolfo “N” fue detenido e informado de sus derechos de ley, fue puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.

Asimismo, personal de Marina proporcionó apoyo con seguridad a personal de la SSPC durante el traslado del detenido a instalaciones del INM en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de colaboraron con autoridades internacionales, para detener a generadores de violencia, informó en un comunicado la SSPC a cargo de Omar García Harfuch.