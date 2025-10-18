Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Universidad Tecnológica de Matamoros (UTM) no solo forma talento, también responde a los desafíos ambientales que afectan a la región.

Ante la reciente caída de desechos aeroespaciales en la costa de Matamoros, el cuarto incidente registrado, la institución ha iniciado un proyecto de investigación para analizar, prevenir y mitigar este tipo de desastres.

“Es una zona privilegiada, con talento universitario que puede contribuir a evitar los desastres de nuestro medio ambiente,” señaló la rectora Diana Masso Quintana.

El proyecto, aún en fase inicial, busca desarrollar prototipos y aplicaciones tecnológicas que ayuden a entender y enfrentar el fenómeno. Inspirados por las noticias recientes, estudiantes e investigadores decidieron enfocar sus esfuerzos en temas actuales y urgentes, como la afectación de la fauna y el ecosistema costero.

La UTM ha sido reconocida a nivel nacional e internacional por su impulso a la creatividad: primeros lugares en certámenes internacionales en Indonesia y Chile; participación en concursos estatales de innovación tecnológica; programas como Ciencia Kids, que acercan la ciencia a la infancia, un grupo de robótica posicionado a nivel mundial y proyectos en la industria automotriz que reducen costos y tiempos mediante tecnología.

Como universidad bilingüe, internacional y sustentable, la UTM busca brindar a sus estudiantes experiencias equivalentes a las de una escuela privada, pero con enfoque público y compromiso social.

“Cuando el medio ambiente habla, la ciencia responde. Y en Matamoros, esa respuesta viene del aula, del laboratorio y del corazón universitario”.