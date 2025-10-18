Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ante la inacción y la parálisis en que se encuentra el ayuntamiento de Victoria, vecinos de la zona decidieron abrir por su cuenta el puente peatonal del 8 ceros Carrera Torres, a unos metros de la central de autobuses, que desde hace casi dos años permanece cerrado y deteriorado, como el resto de estos cruces elevados.

La estructura, con escaleras oxidadas, paneles desprendidos y acumulación de basura, representa no solo un riesgo físico, sino también un síntoma claro del abandono institucional de las autoridades.

Ese abandono municipal obliga a los peatones a exponerse a situaciones de riesgo en las calles.

De hecho, a inicios de este año ciudadanos abrieron el puente de La Loma, un sector con mucha carga vehicular por la gran cantidad de escuelas e instituciones de salud que se ubican en esa área.

“Si el municipio no abre caminos, la gente los abre como puede. No por gusto, sino por necesidad”, dijo un limpiaparabrisas que se gana la vida en la zona y es testigo directo del peligro que se vive en ese sector.

Este acto ciudadano refleja el hartazgo ante la falta de mantenimiento, señalética y seguridad en los puentes peatonales, que deberían ser garantes de movilidad segura, no obstáculos urbanos, mientras las autoridades siguen impasibles.