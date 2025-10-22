Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía Anticorrupción “atoró” (vinculó) a los primeros jefes de lo que fue la secretaría de Obras Públicas del Gobierno cabecista. Varios quedaron vinculados y con un pie en el penal.

Raro. El boletín oficial de la Fiscalía no hace mención a la jefa Cecilia “N”, quien se chutó los seis años completos del panismo y con seguridad está inmiscuida en enjuagues del saqueo de recursos de esa cartera.

Y como ella no se mandaba sola, debe haber responsabilidad para el residente “gringo”, o bien el carnal que manejaba a su antojo la dependencia, comenzando con los moches del 30 por ciento, “por adela”, depositados para conseguir cualquier contrato.

Es el primer golpe que el Fiscal Govea Orozco da a los ex funcionarios de la SOP, en que caben los delitos de abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades.

La Fiscalía y el Poder Judicial se atrevieron a tocar con el pétalo de un citatorio al ex poderoso Subsecretario de Servicios Técnicos y Proyectos, para variar de Reynosa. A Reynaldo “G” se le adjudican muchas “virtudes” en el manejo presupuestal. Era el poder tras el trono en una dependencia donde se decía que la mujer solo firmaba y daba la cara. El trabajo de alcantarilla lo hacían ellos.

Desde 2023 y hasta comienzos del 2025 la Auditoría Superior de la Federación lo buscaba -vía edictos- por “abuso de funciones y desvío de recursos públicos”, como si nadie supiera que labora en aquella frontera.

Tiene abiertos varios expedientes del fuero local y federal.

Otro vinculado a proceso es Isaías Alberto “V”, supervisor estrella de obras en la zona norte, cabecera Reynosa, donde ahora mismo es funcionario del ayuntamiento a partir del 16 de julio del 2023.

Y atorado el ex Director Jurídico del equipo de la “jefa” intocable y en lista de espera otros. Son los primeros en caer después de tres años. Con que no se les vayan a escapar a los Estados Unidos.

La ciudadanía empieza a tener más confianza en el aparato persecutor de delitos, de que en efecto se castigará a los pillines de la pasada administración. Si caen los primeros vendrá el efecto dominó.

Bien por el Fiscalía y el gobierno de la Cuarta T. La impunidad debe terminar cuanto antes.

Por cierto, también por primera vez vincularon proceso a Carlos Alberto “G”, ex secretario de Desarrollo Económico, ex presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado y dedo “chiquito” del ex Gobernador. Se le acusa de uso ilícito de atribuciones y facultades y desempeño de funciones judiciales y administrativas.

No le espera un futuro halagador cuando tenía interés de volver a postularse por la alcaldía de Matamoros, luego de perder en una ocasión y otra su esposa, postulados por el PAN.

Falta más gente, mucha, tanto que el gobierno estatal debe ir pensando ampliar los penales o echar a andar el inconcluso en Victoria.

Tema aparte, resultó cierta la visita de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, quien no vino a “aplacar” a los acelerados sino a supervisar el trabajo de proyectos del partido. Vino a unir y no a regañar, a evaluar que en esta tierra ya tienen a 235 mil militantes, una cifra superior a los afiliados del PAN en todo México.

Al reunirse con la militancia reconoció el liderazgo político del Gobernador Américo Villarreal y destacó que, en la entidad cueruda la presidenta Claudia Sheinbaum trae una aprobación superior al 77 por ciento.

Reiteró que el método para postular candidaturas en 2027 serán las encuestas internas. Seleccionarán a los mejores cuadros y recomendó que, para ganar los espacios, los “suspirantes” necesitan trabajar desde las bases, a ras de tierra, gastar suela y saliva pero no billetes.

A finales del 2026 el partido dará los primeros pasos para seleccionar candidaturas. Esperan que Tamaulipas siga pintado de guinda. Morena es el partido mayoritario.

Un breve resumen nos permite saber que, si bien Morena tiene 235 mil afiliados, el resto de los partidos no llegan a 50 mil, todos juntos.

El PAN, que se jacta de ser la segunda fuerza, tienen registrados 7,744 afiliados según las cifras del INE, menos que el Revolucionario Institucional que reporta 24,215.

Los del Verde están fritos. Datos oficiales dicen que tiene 3,734 activos, poco más que el Partido del Trabajo con 3,019. De ir solos a la contienda, como parece, tienen asegurada una tremenda derrota.

Movimiento Ciudadano no anda tan bien. Su militancia es de 7,013 hombres y mujeres.

Y en el Congreso de Tamaulipas, la Comisión de Auditoría presidida por Eliphalet Gómez, hizo un reconocimiento al Auditor Superior, Francisco Noriega Orozco, por la chamba que ha desempeñado. Le ampliaron el programa de auditoría, para que se encamine al cumplimiento de los servicios básicos que prestan los ayuntamientos.

Miércoles de sesión del IETAM, en que los consejeros aprobarán como existente la violencia política en razón de género en contra de la diputada Catalyna Méndez Sosa, por parte del dirigente del Partido Verde Ecologista, Manuel Muñoz Cano.