Por José Gregorio Aguilar/Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El alcalde de Victoria Eduardo Gattás ha vuelto a demostrar que su gobierno está peleado con la transparencia. A pesar de declarar en su informe que “cada peso que se gasta está a la vista de todos”, su administración incumplió el plazo legal para responder a dos solicitudes de información pública presentadas el 22 de septiembre de 2025.

Una de las solicitudes, con número de folio 281198425000136 exigía conocer el monto total recibido por el Ayuntamiento desde el inicio del programa federal de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera (“autos chocolate”), así como las obras de pavimentación realizadas, contratistas, documentos justificativos y ubicación de los proyectos.

La otra solicitud, con el folio 281198425000134, pedía detalles sobre la nómina municipal, los sueldos, compensaciones y estructura de los funcionarios del gobierno municipal y del personal de confianza.

En ambas solicitudes, la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) las tiene marcadas como “fuera de tiempo” ya que el plazo legal de 20 días hábiles venció este lunes 20 de octubre. En uno de los casos, ya se presentó una queja formal ante la misma PNT, registrada bajo el folio 281198425000t36. La evidencia documental muestra claramente el incumplimiento, con el sistema marcando en rojo el vencimiento del plazo.

Mientras Gattás presume en redes sociales que su gobierno es “abierto y cercano a la gente”, la PNT exhibe su silencio. No hay respuesta, no hay documentos, no hay rendición de cuentas. Solo opacidad.

La incongruencia es incomprensible, pues mientras el alcalde habla del “gobierno transparente” se niega a informar cómo y en qué se gastan los recursos públicos. Y no cualquier recurso: se trata de dinero federal destinado a programas de pavimentación, así como fondos para sueldos y compensaciones de funcionarios.

Lo que se viene es una avalancha de acciones legales disponibles para obligar al alcalde a rendir cuentas de un dinero que no le pertenece; un dinero que administra pero que es de los ciudadanos, de quienes pagan impuestos, de quienes esperan obras y servicios públicos dignos.

Gattás en su informe dijo que el pueblo es su jefe, pero mientras el pueblo le exige rendición de cuentas él anda desesperado acercándose al gobernador para sacarse la foto, al extremo de que ya consiguió gráficas con los dirigentes del PVEM e incluso con el ex gobernador Eugenio Hernández Flores.