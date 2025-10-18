Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Educación en Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez, confirmó que al menos 300 escuelas se encuentran en zonas susceptibles a inundación en el estado, de acuerdo con el Atlas de Riesgo.

La cifra incluye instituciones ubicadas en colonias lacustres, zonas por debajo del nivel del mar y áreas con antecedentes de anegamientos, especialmente en municipios como Matamoros, Altamira, Reynosa, Tampico y ciudad Madero.

En este contexto, durante un recorrido reciente por la zona sur del estado, el funcionario identificó solo ocho escuelas con daños considerables tras las lluvias extraordinarias que afectaron a la región en días pasados. Aunque las clases no se suspendieron, se reportaron pisos botados, instalaciones eléctricas afectadas y pérdida de papelería y libros de texto.

“Son daños que se pueden reparar, pero que implican costos importantes”, señaló Valdez. La estimación preliminar para atender estas afectaciones ronda entre los tres y tres millones y medio de pesos, aunque el presupuesto aún debe ajustarse en coordinación con el ITIFE y los municipios involucrados.

El secretario destacó que todas las escuelas siguen operando y las más dañadas serán atendidas prioritariamente. También mencionó la colaboración con alcaldes de Madero, Tampico y Altamira, así como con la Comapa, para implementar materiales que eviten la filtración de agua en los pisos escolares.

Respecto a la prevención, Valdez subrayó que el protocolo de fenómenos extraordinarios obliga a mantener vigilancia constante en las escuelas ubicadas en zonas de riesgo. “No es un problema de la escuela, sino del barrio donde se encuentra. Si el entorno se inunda, la escuela también lo sufre”, explicó.

En Matamoros, por ejemplo, se estima que al menos 220 escuelas están en zonas vulnerables, aunque la cifra podría superar las 300, según datos preliminares.

La Secretaría de Educación de Tamaulipas mantiene coordinación con Protección Civil para reforzar medidas preventivas y garantizar la seguridad de estudiantes y personal docente en todo el estado.