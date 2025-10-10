Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que con apoyo de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de cateo por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en el Fraccionamiento Santa Fe, en esta ciudad fronteriza.

Durante la diligencia, en la que participaron peritos en fotografía y criminalística de campo, se aseguraron artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas”, teléfono celular negro y bolsas pequeñas con hierba verde y seca con características de narcótico.

El inmueble quedó asegurado conforme a derecho y los indicios fueron debidamente fijados, recolectados, embalados y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.