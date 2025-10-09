Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En Tamaulipas se impulsa un turismo seguro, formando profesionales capacitados para anticipar riesgos y actuar con rapidez ante emergencias, garantizando experiencias turísticas competitivas y confiables, señaló Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo.

Agregó que se busca formar a futuros profesionistas con habilidades para identificar riesgos y responder adecuadamente en caso de emergencias.

Explicó que la Secretaría de Turismo de Tamaulipas, a través del Departamento de Verificación, Capacitación y Certificación brindó la capacitación en “Operación Segura de Pistas de Aventura”, compartida con la comunidad estudiantil.

El funcionario de Turismo, dijo que la capacitación se desarrolló en tres módulos: Operación segura de pistas de aventura; Mantenimiento preventivo de instalaciones y prevención de riesgos y protocolos de emergencia.

“De lo que se trata es de que los estudiantes cuenten con un panorama claro sobre la normatividad, protocolos de seguridad aplicables al turismo de aventura y la importancia del mantenimiento preventivo de las instalaciones”, explicó.

Refirió que se enfatizó la importancia de la normatividad, la inspección de equipos, la aplicación de protocolos de seguridad y la preparación de planes de respuesta ante incidentes., entre otras justas más.