Por Redacción

Abasolo, Tamaulipas.- Personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Estatal detuvieron a 15 personas durante la implementación del “Operativo Frontera Norte” en el municipio de Abasolo, donde además se logró el aseguramiento de cuatro vehículos, cuatro armas largas, 26 cargadores, 720 cartuchos y diversas dosis de droga.

Las acciones se llevaron a cabo como parte de los operativos de vigilancia y combate a la delincuencia en el estado.

El despliegue conjunto de fuerzas federales y estatales forma parte de la estrategia nacional para fortalecer la seguridad en las zonas rurales de Tamaulipas y reducir la incidencia de delitos relacionados con la portación de armas y narcotráfico.