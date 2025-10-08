Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Tras la ceremonia oficial por el 275 aniversario de ciudad Victoria, el alcalde Eduardo Gattás fue abordado por el dirigente de colonos Benjamín Torres, quien intentó plantearle directamente una serie de denuncias sobre conflictos en colonias populares, presuntas invasiones de terrenos y agresiones entre representantes vecinales vinculados a Morena.

El encuentro ocurrió aprovechando la salida del alcalde del evento solemne. Torres, quien ha solicitado sin éxito reuniones en múltiples ocasiones, le reclamó que lo han agendado “un martes, otro martes y otro martes” sin recibir atención real.

“Yo necesito platicar contigo de temas fundamentales, de problemas en las colonias, donde se están matando gente que va en tu representación”, expresó el líder vecinal.

Gattás respondió que no ha mandado a nadie, pero reconoció que si hay denuncias formales deben ser atendidas. Sin embargo, cuando Torres le presentó un expediente y mencionó nombres vinculados a comités de Morena, el alcalde se mostró evasivo y terminó la conversación abruptamente con un “Ahí te lo encargo” dirigido a sus colaboradores.

Durante el intercambio, Torres mencionó que uno de los señalados provocó incidentes durante el informe del alcalde, incluyendo agresiones a un reportero y al ciudadano Darío Vera, quien representa a un grupo de colonos en la colonia López Mateos. Gattás, visiblemente incómodo, preguntó quién era Vera, fingiendo no conocerlo, pero solo lo hizo para enfatizar que se trataba de un panista. “Ah, el panista”.

El dirigente de colonos lamentó que el alcalde no esté al tanto de lo que ocurre “abajo”, en las colonias, y que cada operador político actúe por cuenta propia.

“Cada quien quiere llevar agua a su molino”, dijo Torres, insistiendo en la necesidad de un diálogo directo.

El episodio fue grabado por el propio líder vecinal, quien suele documentar sus gestiones para dejar constancia pública. La escena refuerza el contraste entre el discurso oficial del alcalde -que presume cercanía con el pueblo- y la falta de atención a líderes de colonos que denuncian conflictos graves en territorio.

Lo que quedó demostrado es que, para poder hablar, aunque sea de forma apresurada, con el alcalde, Benjamín tuvo que abordarlo en un evento público, pero también, es importante hacer notar que, si se detuvo a hablar, es porque sabía que estaba siendo videograbado.