Por Blanca Esthela Hernández D.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En sintonía con la visión humanista y sustentable que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) avanza en la implementación del proyecto piloto de transporte urbano con unidades híbridas, un sistema moderno y ecológico que transformará la movilidad en la capital del estado.

Como parte de esta estrategia, se llevó a cabo una reunión de coordinación entre la SEDUMA, el CONALEP Tamaulipas y la Secretaría del Trabajo, con el propósito de preparar la convocatoria para el reclutamiento y capacitación de los aspirantes a choferes que operarán las primeras seis unidades del sistema.

La secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, explicó que se requerirán 18 conductores para cubrir las dos rutas iniciales, una de ellas conectará a la Universidad Autónoma de Tamaulipas con la Universidad de Seguridad y Justicia, brindando un servicio gratuito y seguro a la comunidad estudiantil.

“Queremos que este proyecto sea ejemplo de eficiencia, inclusión y compromiso ambiental. Nuestros conductores serán servidores públicos con vocación y preparación para brindar un servicio digno y humano”, señaló Saldívar Lartigue.

Durante el encuentro, el director general del CONALEP Tamaulipas, Fernando Arizpe Pedraza, informó que los aspirantes recibirán capacitación teórica y práctica, incluyendo el uso de simuladores de conducción.

Por su parte, la subsecretaria del Empleo y Previsión Social, Carolina Iveth Martínez Molano, explicó que el área de perfilamiento se encargará de recibir las solicitudes de los interesados, a quienes también se les proporcionan cursos de primeros auxilios y de habilidades humanas.

En la reunión también participaron el director administrativo de la SEDUMA, Eduardo José de los Reyes Salazar, y la directora de Promoción y Vinculación, Argentina Mercado García.

Este proyecto no solo moderniza el transporte urbano, sino que también genera oportunidades de empleo y fortalece la movilidad sustentable, en línea con el compromiso del Gobierno del Estado de mejorar la calidad de vida de las y los tamaulipecos.