Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Al mes de septiembre de este año las aportaciones federales para Tamaulipas han disminuido en términos reales, afectando directamente programas clave como salud, seguridad pública e infraestructura social, revela información oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El Fondo de Aportaciones para la Salud (FASSA) transfirió a Tamaulipas mil 227 millones de pesos entre enero y agosto de 2025. En el mismo periodo del año anterior, el monto fue de mil 577 millones, lo que representa una disminución de casi 350 millones de pesos.

Asimismo, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), destinado al combate a la pobreza mediante obras básicas, también sufrió recortes. El estado pasó de recibir mil 244 millones a mil 207 millones, una merma del 7% en el actual ejercicio fiscal.

Aunque el Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP) aumentó nominalmente de 219.5 a 227.9 millones de pesos, el efecto inflacionario anuló el crecimiento. En términos reales, el incremento fue cero, según cálculos de la SHCP.

Este fondo, que financia diversos programas estatales, también muestra retroceso. La transferencia pasó de 583.2 millones a 596.1 millones, lo que implica una disminución del 1.6% en términos reales.

La reducción de recursos federales golpea directamente los servicios públicos más sensibles, en un contexto donde Tamaulipas enfrenta retos estructurales en salud, seguridad y pobreza. La austeridad presupuestal se siente en los municipios, en los hospitales y en las calles.