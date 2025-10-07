Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ya está. La audiencia para recibir propuestas de tamaulipecos hacia la reforma política será el 7 de noviembre, tentativamente en esta capital.

Hasta hoy, en la agenda no aparecen reservas de ponentes, lo que se publicará en los siguientes días. Para los que se interesen, hay 20 espacios de cinco minutos cada uno, en diez temas.

A ojo de buen cubero, lo que más interesa en la región es el apartado de “autoridades electorales” por aquello de la desaparición de los llamados OPLES (Instituto Electoral de Tamaulipas) que dejarían una estela de desocupados de alto riesgo por calles y caminos del territorio. Ya ve usted que pelean con uñas y dientes cualquier plaza vacante

Interesa a los “chiquillos” (partidos minoritarios) el “financiamiento y fiscalización”, es decir, los dirigentes están dispuestos a jugarse hasta la vida con tal de que no se reduzca el financiamiento público, y que no desaparezcan las plurinominales que hoy mantienen a parásitos.

Pronto se definirán más datos y publicarán las ponencias de nuestros políticos y funcionarios electorales que le tienen terror al desempleo.

A la fecha, la Comisión para la Reforma Electoral ha organizado 62 eventos con 1,568 participantes y 112 propuestas.

Muy atentos los magistrados del TRIELTAM y consejeros del IETAM. La chuleta se les puede ir para finales del 2026. El INEC se encargaría de organizar las elecciones locales.

Por ello no tendría mucho caso nombrar en las siguientes semanas a los consejeros sustitutos de Deborah González Díaz, Italia García López y Jerónimo García, quienes llevan en la nómina desde el 2018.

Listos montados y armadas 24 suspirantes y suspirantas, dispuestos a “sacrificarse” por la democracia en Tamaulipas.

El dos de octubre presentaron entrevista a distancia con el INE. Hay gente experimentada como Juan de Dios Álvarez Ortiz, actual secretario del Instituto, o ciertas que fueron “a ver si pega” como Miriam Nayeli Morales Barrón.

Confiesa que tiene doctorado en Ciencias Farmacobiológicas, pero de temas electorales no conoce ni jota, a lo que los entrevistadores le preguntan ¿cómo le va a hacer si es nombrada consejera?. Se tira un rollo muy largo en que no dice nada.

César Andrés Villalobos Rangel es funcionario del IETAM y está relacionado con el IFE-INE desde el 2009, no así Yenia Samia Ruiz Balboa, con maestría en diseño digital y actual directora de Derechos Humanos de Sebien estatal, según les dijo a los del Instituto.

No estamos para juzgar, sin embargo Pedro Lerma Izaguirre menciona que vende equipos de cómputo en Río Bravo ¿qué papel haría como consejero electoral?. Que el Señor ilumine a la gente del INE para que seleccionen a las tres mejores cartas, dos mujeres y un varón.

Eduardo Takasita Merla es abogado, coordinador jurídico del Instituto de la Vivienda de Nuevo Laredo ¿qué se puede esperar de él en el IETAM?.

Dejemos el tema porque, si bien no reúnen el perfil, tienen su derecho a conseguir la plaza aunque sea por unos cuantos meses.

Y Raúl Robles Caballero, arroz de muchos moles que ahora sí la pegó como magistrado del Poder Judicial, “dobló” al INE para que le quite una multa de 565 pesotes (5 UMAS) por observaciones en gastos de campaña.

Presentó la factura pero los auditores le requerían el “ticket” de caja por un gasto de 1,472 pesos por servicio de hotel y restaurante. Los magistrados de la Sala Monterrey le dieron la razón y revocaron el acuerdo del INE.

Tema aparte, en los siguientes meses se hará mediático el asunto del ex director del ITACE del cabecismo, Fernando Campos Martínez, requerido por la Fiscalía Anticorrupción por una estela de malos manejos que le descubrió la Auditoría Superior del Estado.

Don Fernando sirvió a Cabeza de Vaca desde la campaña, lo premiaron con el Instituto de Capacitación para el Empleo, de donde lo renunciaron en 2021 por presuntos actos de corrupción.

Tiene sanciones administrativas y dos inhabilitaciones, aparte de la penal por un posible desfalco de 110 millones de pesillos, de un “combo” de 288 millones.

No solo él anda cerca de un penal, son muchos según las 66 denuncias que recibió la Fiscalía Anticorrupción. Andan bailando ex alcaldes como Andrés Zorrilla, de Madero y Juan Diego Guajardo, de Río Bravo.

Es un tipo listo. Juega con la bandera de un hipotético Frente Ciudadano; antes se pintó de independiente y se arrejuntó con el panismo.

En 2024 mandó publicar encuestas rumbo a la alcaldía de Victoria, en que iba arriba de José Braña, Vital Román, Alejandra Cárdenas, Eduardo Gattás y Oscar Almaraz. Pronto habrá noticias de él. Informaremos.

Por el campus de la UAT, El rector Dámaso Anaya Alvarado firmó convenio de colaboración con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, representado por Héctor Amaya Estrella, para impulsar proyectos conjuntos orientados a fortalecer la formación de los futuros contadores.

El acto protocolario se llevó a cabo en la Unidad Académica Reynosa Rodhe, de Reynosa, en que el Rector destacó que este tipo de alianzas inspiran y transformarán el futuro de 2,689 estudiantes del área contable que cursan en la Universidad.