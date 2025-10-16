Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Mientras la alcaldesa de San Fernando Verónica Adriana Aguirre de los Santos, de Morena, presume un gobierno “honesto y transparente”, la regidora del PRI, Griselda Dávila advierte que la realidad es otra: falta de información financiera, obras detenidas y una página de transparencia que no funciona.

“Como regidora en el ayuntamiento de San Fernando he notado falta de transparencia en el informe anual de la alcaldesa, especialmente en los ingresos y egresos del municipio”, denunció.

La regidora aseguró que ha solicitado por escrito el informe financiero del primer año de gobierno, pero no ha recibido respuesta.

Y mientras tanto, la ciudadanía sigue sin saber en qué se están invirtiendo sus impuestos y los recursos federales y estatales.

“La gente quiere saber en qué se están invirtiendo sus impuestos… pero no ha habido transparencia por parte de la administración”, señaló.

Desde mayo, el Cabildo aprobó proyectos de electrificación, bacheo, alumbrado público y reparación de drenajes caídos, pero ninguna obra ha comenzado.

La regidora atribuye el retraso a lineamientos federales y trabas con contratistas, mientras socavones peligrosos siguen sin atenderse, incluso en zonas escolares.

“Estamos entrampados… hay obras aprobadas desde mayo que no han iniciado. En el fraccionamiento Las Fuentes hay un socavón frente a una tienda donde pasan niños todos los días. Es urgente”, advirtió.

Además de la infraestructura, la falta de maestros en escuelas de San Fernando preocupa a la regidora, quien señala que la calidad educativa de los jóvenes está en riesgo.

Aunque ha habido discrepancias con la alcaldesa, Dávila aclara que su postura no es personal, sino una exigencia legítima como representante ciudadana.

“Yo como regidora tengo que hablar por la gente que represento. Exijo transparencia en el gasto del dinero público, especialmente si este gobierno se dice ser diferente y transparente”.