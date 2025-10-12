Por Redacción

Nuevo Morelos, Tamaulipas.- Al circular sobre la Carretera Federal 80, personal de la Guardia Estatal perteneciente a la coordinación Nuevo Morelos visualizó dos vehículos detenidos cuyos tripulantes les reportaron un accidente que requería de atención inmediata.

Los automovilistas, prácticamente testigos de los hechos, reportaron la caída de una camioneta en un barranco ubicado sobre el tramo Ciudad Mante-El Huizache.

Con el propósito de auxiliar a las personas afectadas, elementos de la Guardia Estatal descendieron 30 metros, hasta corroborar lo atestiguado por los automovilistas.

El personal de la GE pudo llegar hasta el sitio en donde se encontraba la camioneta y en coordinación con Protección Civil, que había sido alertada, lograron el rescate de la familia afectada, cuyo estado de salud no se dio a conocer.