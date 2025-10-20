Por Redacción

Ciudad de México.- La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, en el marco de la aplicación del Plan Marina, informa que continúa realizando acciones de apoyo a la población civil afectada por los recientes fenómenos meteorológicos, en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, con especial énfasis en las labores de limpieza, desazolve y liberación de vialidades, así como la operación de centros de acopio en diversas regiones del país.

Bajo este contexto, Marina cuenta con 4,819 elementos desplegados para el apoyo a la población, destacando la integración de 15 Brigadas de Respuesta a Emergencias (BRE). Asimismo, para la continuidad de las operaciones y una comunicación eficiente se cuenta con cinco atentas starlink, 59 equipos satelitales, 151 equipos de radiofrecuencia. Y se dispone de 112 vehículos, nueve aviones, 22 helicópteros, siete buques, 20 embarcaciones, 10 drones, seis plantas potabilizadoras, nueve cocinas móviles, 124 equipos de maquinaria pesada.

Con relación a los avances en la recuperación, en áreas donde se llevan a cabo tareas de desazolve de calles, viviendas y cauces de ríos, con el propósito de prevenir afectaciones mayores y restablecer las condiciones de seguridad e higiene en las zonas afectadas; así como trabajos de liberación de vialidades obstruidas por deslaves y acumulación de escombros, con lo cual se ha permitido el acceso de vehículos de emergencia, facilitando el traslado de ayuda humanitaria, hacia comunidades que permanecían sin acceso vía carretera, mediante un trabajo en conjunto con la Secretaría de Defensa Nacional, Gobierno del Estado y Gobierno Municipal, la Secretaría de Marina, en nuestras áreas de responsabilidad, cuenta con un avance del 67% en el sector 2 de Poza Rica; del 95% y 75% en los sectores 2 y 3 del Álamo, respectivamente; del 87% en el sector 1 en El Higo; y del 60% en el sector 1 del Tempoal, Veracruz.

Asimismo, hasta el momento se ha logrado un acumulado de: 539 vías despejadas, 17,323 metros cúbicos de basura, lodo y escombro removidos, 4,927 árboles y espectaculares retirados; así como 11,203 personas auxiliadas o evacuadas, 13,137 atenciones médicas, 8,204 traslados a albergues, 25,829 raciones calientes entregadas, 22,338 despensas de esta Institución y en apoyo a otras dependencias entregadas, 163,799 litros de agua potabilizada y 94,680 litros de agua embotellada entregadas.

En lo respectivo a las operaciones establecidas por Puentes Aéreos, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y otras dependencias, se cuenta con 19 helicópteros habiendo desarrollado 302 operaciones aéreas, permitiendo la evacuación médica 66 personas en poblaciones de difícil acceso, permitiendo llegar a las comunidades de atención prioritaria, realizando los siguientes apoyos: 9,736 despensas y 26,979 litros de agua entregada 11.2 toneladas de insumos sanitarios y medicamentos 2,140 piezas de enseres de limpieza 2 toneladas de alimento, 330 kilogramos de alimento canino 30 kits para bebé 1,808 cobertores y colchonetas.

Paralelamente, la Secretaría de Marina mantiene activos 70 centros de acopio en los diferentes Mandos Navales del país, donde se continúa recibiendo víveres, artículos de limpieza, productos de higiene personal y alimento para mascotas, los cuales son trasladados a las comunidades más afectadas mediante rutas terrestres y puentes aéreos coordinados con autoridades estatales y municipales.

Cabe destacar, que esta institución, mantiene abiertos al público en general citados Centros de Acopios, en diferentes puntos del país, distribuidos de la siguiente manera: en los municipios de Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos, Antón Lizardo en el estado de Veracruz; Matamoros, La Pesca y Ciudad Madero en el estado de Tamaulipas; Ciudad del Carmen, Lerma y Champotón en el estado de Campeche; Dos Bocas, Villa hermosa, Frontera, en el estado de Tabasco; Mazatlán y Topolopambo, en el estado de Sinaloa; Puerto de Chila y San Blas en Nayarit.

Asimismo, en el estado de Baja California Sur, mantiene activos centros de acopio en La Paz, Santa Rosalía y Cabo San Lucas; en los municipios de Ensenada y San Felipe, en Baja California; Puerto Peñasco y Guaymas en el estado de Sonora; Puerto Juárez, Isla Mujeres, Chetumal y Cozumel en Quintana Roo; en el puerto de Manzanillo, Colima; Puerto Vallarta, Jalisco; en el estado de Guerrero en los municipios de Acapulco e Ixtapa Zihuatanejo; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Salina Cruz y Huatulco, Oaxaca; Puerto Chiapas, Chiapas y Yucatán, Yucatán, así como tres centros en la Ciudad de México.

En estos espacios, la ciudadanía podrá entregar sus donativos de manera directa y segura, de igual forma la dirección y teléfono de cada mando naval se encuentra accesible en la página institucional: https://www.gob.mx/semar/documentos/directorio-de-mandos-navales

La Secretaría de Marina agradece profundamente la solidaridad del pueblo de México, cuyas aportaciones han sido fundamentales para continuar brindando apoyo a quienes más lo necesitan.