Por José Gregorio Aguilar

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En medio de discursos triunfalistas sobre seguridad y gobernanza, el alcalde Eduardo Gattás sigue pasando vergüenzas porque no figura en los principales rankings nacionales de desempeño municipal.

Diversas publicaciones especializadas han evaluado a más de 150 alcaldes del país, y Victoria no aparece entre los municipios con mejor aprobación ciudadana ni con avances destacados en seguridad o gestión pública.

La plataforma Polls MX, en su ranking de septiembre de 2025, presentó a los 10 alcaldes mejor evaluados de México. Y Gattás no está en la lista, a pesar de que en su informe municipal presumió una mejora de más de 15 puntos en percepción de seguridad.

Consulta aquí el ranking de polls.político.mx/2025/09

Por su parte, Revista 32 publicó una encuesta nacional que mide credibilidad, atención ciudadana y percepción de seguridad y Victoria no figura entre los municipios con resultados positivos y tampoco el nombre de Eduardo Gattás aparece entre los alcaldes con buena aprobación.

Aunque la encuesta nacional de Revista 32 fue publicada en marzo de 2025, sus resultados siguen siendo relevantes para el análisis actual, ya que reflejan tendencias sostenidas en percepción ciudadana, credibilidad institucional y atención municipal.

En ausencia de actualizaciones posteriores por parte de la misma fuente, este estudio continúa siendo un referente válido para evaluar el posicionamiento de los alcaldes en el contexto nacional.

Consulta aquí la encuesta de revista32.mx

Aunque Revista Alcaldes de México dedica su edición de octubre a analizar políticas públicas y gestión municipal, no incluye a Ciudad Victoria como caso destacado, ni menciona al alcalde en sus artículos de referencia.

¿Qué significa esto?

Los resultados de estos estudios contrastan con los falsos logros del ex priista disfrazado de morenista, quien, piratea el eslogan al a Eugenio Hernández, “el corazón de Tamaulipas late con más fuerza que nunca en seguridad”.

También lo contradicen las denuncias de comerciantes informales y formales, que han señalado robos constantes en colonias populares y periferias, donde la vigilancia es prácticamente nula.