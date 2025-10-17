Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Subdelegado de Prestaciones Económicas del ISSSTE en Tamaulipas, Tomás Sánchez Lara, lanzó un llamado urgente a los derechohabientes: no caigan en engaños ni paguen por trámites que son completamente gratuitos.

Durante una entrevista, Sánchez Lara explicó que el instituto iniciará una campaña de difusión de derechos, con énfasis en evitar que los beneficiarios sean víctimas de personas que cobran comisiones indebidas por gestionar servicios que el ISSSTE ofrece sin costo.

“Todos los trámites son gratuitos. No hay un solo trámite que deba cobrarse. Si alguien te pide dinero por gestionar un crédito, ese costo lo vas a pagar tú, y tu crédito ya no será completo, será cercenado”, advirtió.

El subdelegado informó que actualmente el ISSSTE atiende a 44 mil jubilados y pensionados en el estado, y se han realizado reuniones en distintos municipios para entregar credenciales y educar directamente a los beneficiarios sobre sus derechos.

“Queremos que se informen por los canales oficiales del instituto, y que entre compañeros se ayuden a conocer sus derechos”, señaló.

Sánchez Lara también desmintió una noticia falsa que circuló recientemente, en la que se afirmaba que los beneficiarios perderían derechos si no tramitaban su credencial permanente en una fecha específica.

“Eso es totalmente falso. Seguimos trabajando en apoyo al derechohabiente y no vamos a caer en esos bulos. Si tienen dudas, que acudan directamente a la delegación o llamen a las líneas gratuitas del instituto”, recomendó.