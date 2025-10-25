Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Aunque la eficiencia terminal en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) ha mostrado una tendencia al alza en los últimos ciclos escolares, la deserción estudiantil se mantiene en niveles preocupantes, reconoció el director general del subsistema en Tamaulipas, Fernando Arizpe Pedraza.

“Sigue habiendo una tasa de deserción que ahorita en el caso de Conalep anda alrededor del 15-16 por ciento. Tenemos que trabajar en eso y detectar los motivos principales por lo que los jóvenes están saliendo”, admitió.

Arizpe explicó que cuando asumió la dirección en 2022 la eficiencia terminal del sistema estatal era del 56 por ciento, y para el ciclo anterior se logró elevar al 68 por ciento. Sin embargo, aún no se cuenta con los datos oficiales del presente año, ya que dependen del Colegio Nacional.

“Creemos que a lo mejor se puede mejorar en un porcentaje, pero todavía no nos han dado las cifras”, señaló.

El funcionario destacó que los apoyos económicos federales, especialmente la Beca “Benito Juárez”, han sido fundamentales para retener a estudiantes de escasos recursos y evitar que abandonen sus estudios por motivos económicos.

“Muchas veces hasta mil pesos pueden ser motivo de salir de la escuela. Esta beca, que es de alrededor de ocho mil pesos por semestre, ha sido un gran incentivo para que los jóvenes sigan ahí”, indicó.

Aunque los indicadores muestran avances en eficiencia, la permanencia escolar sigue siendo un reto estructural para el sistema de educación media superior en Tamaulipas. Detectar las causas de abandono y fortalecer los apoyos sociales será clave para cerrar la brecha educativa.