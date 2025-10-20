Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la SET, Igor Crespo Solís, informó que Tamaulipas ha logrado superar el 100 por ciento en el indicador de absorción escolar, garantizando espacio para todos los jóvenes que egresan de secundaria. Esto incluye reincorporaciones postpandemia y población flotante, especialmente en la frontera.

“Iniciamos esta administración con un 92-93 por ciento de absorción. Hoy estamos por arriba del 100 por ciento gracias a los apoyos federales y estatales en becas, y a la apertura de nuevas instituciones”, explicó.

Actualmente, el estado de Tamaulipas cuenta con alrededor de 153 mil alumnos en nivel medio superior, lo que representa una cobertura amplia. Sin embargo, el subsecretario Crespo Solís reconoció que el aprovechamiento académico sigue siendo el principal reto.

“Siempre es un desafío mejorar el aprendizaje y brindar condiciones integrales de formación. A nivel nacional estamos por arriba de la media, pero aún falta mucho por hacer”, señaló.

Durante los dos años posteriores a la pandemia, más de 18 mil jóvenes desertaron del sistema educativo, y el funcionario explicó que las causas fueron multifactoriales, pero destacó el impacto económico en las familias como uno de los principales factores.

En respuesta, el gobierno estatal ha impulsado la ampliación de infraestructura educativa, con la apertura de un nuevo CBETIS en Reynosa, la conversión de una secundaria vespertina en Nuevo Laredo y la creación de un CEDMAR en Altamira, como parte del programa federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.