Cd. Victoria, Tamaulipas.- Pues ahí tienen que el Tribunal de Disciplina Judicial ordenó sancionar con una suspensión temporal a una persona juzgadora en materia familiar adscrita en el sur de Tamaulipas.

Ello por afectar los derechos fundamentales de un menor de edad, motivo por el cual se determinó actuar de modo urgente e inmediato.

En un comunicado oficial el Poder Judicial dijo reiterar su compromiso con los principios de legalidad, transparencia e imparcialidad y subraya que en el nuevo Poder Judicial no hay espacio para la impunidad.

En razón de la presunción de inocencia el Poder Judicial se reservó la identidad de la persona sancionada con una suspensión.

ANUNCIAN INCIO DE VACUNACION DE TIEMPO INVERNAL

Pues ahí tienen que con una meta de aplicación de más de 600 mil dosis de vacunas, dio inicio la Campaña de Vacunación de Temporada Invernal, en las que se incluyen las vacunas para proteger sobre influenza estacional, neumococo y COVID-19, informó el secretario de Salud, Dr. Vicente Joel Hernández Navarro.

Como parte de las políticas de bienestar del gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya, se destinaron los recursos necesarios para cubrir a la población que no cuenta con seguridad social y para que a través de las unidades de IMSS Bienestar, acudan a solicitar estas vacunas que los protege contra estos padecimientos propios de la temporada invernal.

Detalló que son 370 mil 782 dosis de vacunas para influenza; 106 mil 964 contra COVID-19 y contra neumococo se destinaron 163 mil 493 dosis que protegerán contra estas enfermedades respiratorias que incrementan su incidencia durante la época de frío.

“La campaña dio inicio el 13 de octubre a nivel nacional y concluye el 3 de abril de 2026 y está enfocada a proteger a la población más vulnerable y para evitar complicaciones por influenza estacional, COVID-19 y neumococo, y será a través de unidades de salud, puestos fijos y semifijos, hospitales, módulos de vacunación en plazas públicas, en donde se estarán otorgando”, detalló Hernández Navarro.

La población objetivo de esta campaña de Vacunación son las niñas y niños de 6 meses a 4 años 11 meses contra influenza estacional y con alguna comorbilidad de riesgo; personas de 5 a 59 años con comorbilidades de riesgo; personas embarazadas; personal de salud y adultos mayores de 60 años y más. La vacuna contra neumococo está destinada a personas de 60 años y más y quienes presentan situación de riesgo. NOS VEMOS.

