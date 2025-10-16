Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Si los investigadores cibernéticos hacen su tarea, no van a batallar mucho para dar con los autores de la campaña de lodo enderezada en contra de la UAT y sus directivos, en los últimos meses.

No son muchos y están bien ubicados. Desde el anonimato lanzan la piedra y esconden la mano, pero siempre hay una huella que puede conducir a ellos.

Son los autores materiales. Más difícil será dar con la mano negra que suelta la plata, si no son denunciados por los sicarios del ciberespacio.

Se sabe que son individuos en Victoria y alrededores, no fuego amigo partidista (Morena) y menos colaboradores de la administración estatal, sino resentidos, rencores acumulados porque pidieron a manos llenas y la austeridad en el poder se los negó. Otros chantajistas del billete y retiro de denuncias penales.

En pueblo chico escándalo grande. Pueden ser “guerras” o “chuladas” de aquellos lodos del asalto descarado a que sometieron a la UAT, porque saben que la Fiscalía Anticorrupción y el nuevo Poder Judicial avanzan en la judicialización.

Hasta un ex Rector tiene rejas en su futuro por la lana que malversaron, a cambio de un pinchurriento terreno en que dizque se construiría la ciudad Universitaria de Reynosa.

Todo padre de familia, como Dámaso, haría lo mismo. Como político pueden decirle lo que quieran aun siendo mentiras, hasta huachicolero -despectiva de moda-, que no le quitan el sueño, pero no con los suyos.

Si no hay cambio repentino, los universitarios que tienen la camiseta bien puesta, preparan esta misma semana una marcha del desagravio en esta capital, en defensa de la institución que hoy se cuelga medallas como una de las mejores instituciones de educación superior de México.

El Rector Anaya la ha llevado a esos estándares de calidad académica, como dice un reciente sondeo de la encuestadora CE Research que ubica al titular de nuestra a casa de estudios en el quinto lugar, ranking de las universidades públicas, con una aprobación ciudadana del 63 por ciento.

No solo los universitarios sino la comunidad estatal siente que la UAT marcha por buen destino en la misión que le encomendó la sociedad.

Volviendo con la investigación, todo está en que el Rector, -como lo dijo a la prensa- presente la denuncia en la instancia que corresponde. Ya se metieron con su familia, sus hijos. No hay otra opción que denunciar a esas páginas operadas por gatilleros de redes.

Hay dos opciones, como dijo el propio médico veterinario, vía federal y fuero común.

La FGR tiene su Unidad de Investigación Cibernética y Operaciones Especiales para seguir el rastro de los difamadores y jalarlos al banquillo de los acusados. Hay una Policía Cibernética dependiente de la Guardia Nacional.

La Fiscalía de Tamaulipas mantiene la Policía Cibernética; la Guardia Estatal con la Guardia Cibernética, que cuentan con capacidad para detectar delincuentes de la Red.

No están muy lejos los difamadores. En el fondo, autores materiales e intelectuales son viles chantajistas, gente que busca los dineros de la Universidad, cobrar por cualquier motivo, o volver a cobrar si ya lo hacían, y perdones porque se apropiaron de lana en el pasado reciente.

Hay páginas de redes creadas exprofeso para atacar a la Universidad, a su Rector y la familia universitaria, tratando de “doblarlos”.

Se sabe que una cuenta fue creada el 17 de marzo de 2025. El 24 del mismo mes le cambiaron de nombre porque al parecer había coincidencias de dominio. Es operada desde ciudad Victoria con presunto domicilio en el sector poniente de la mancha urbana. En la encomienda principal en aventar lodo a diestra y siniestra rumbo al Ocho Matamoros.

Otra página reporta como sede un domicilio de la calle Olivia Ramírez, también de la antigua Villa de Aguayo. Se registró inicialmente el 7 de diciembre del 2021 en la categoría de medios de comunicación. Cambió de nombre el 15 de mayo del 2025. Volvió a cambiar el 4 de marzo del 2025 y conserva el mismo con el que insulta y denigra.

Decir sus nombres corresponderá al denunciante, no al que escribe.

Una mercenaria más se dio de alta el 3 de octubre del 2021 -todas Facebook- y, como no se paga, la conservan para actos pandilleriles cibernéticos.

Ciertos sicarios de redes, por conveniencia propia o encargo, buscan impunidad.

La última que vamos a mencionar fue creada el 3 de enero del 2025, y así la dejamos, no se trata de acusar, es un tema que solo incumbe a la UAT y la familia universitaria. Son los agraviados por esta guerra sucia.

Cierto que pueden salir órdenes de aprehensión no solo por los terrenos de Reynosa sino la auto venta de aquella costosa camioneta, que un ex funcionario de la UAT remató a su esposa porque “gastaba mucha gasolina”.

Hay quienes sí tienen problemas de sueño. En su futuro sí se vislumbran órdenes de aprehensión, y no creemos que vayan a doblar a la autoridad universitaria a retirar demandas.