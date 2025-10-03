Por Agencias

Washington.- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ofreció el lunes pasado una disculpa formal a su homólogo catarí, jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, por un reciente ataque militar contra negociadores de Hamas en el emirato del Golfo, el cual enfureció a los líderes árabes y provocó una inusual crítica de Estados Unidos a Israel.

La Casa Blanca divulgó este miércoles una fotografía del momento en que Netanyahu hizo la llamada, cuando se reunía con el presidente estadunidense Donald Trump en la que se observa que el mandatario israelí sostiene una hoja en la mano y el magnate le detiene el teléfono.

El mandatario estadunidense describió el diálogo entre los gobernantes de Israel y Qatar como una llamada “de corazón”.

Tras la difusión de la imagen, en blanco y negro, en algunos medios se especuló sobre que el premier ofreció una disculpa preparada, ya que parece leer atentamente el texto mientras hablaba.

Funcionarios estadunidenses afirmaron que la llamada se realizó por insistencia de Trump durante su reunión con Netanyahu.

El ataque del 9 de septiembre mató a cinco personas, incluido el hijo de Khalil al-Hayya, un alto cargo de Hamas. Trump negó tener conocimiento previo de la operación, manifestó su molestia y más aún el miércoles firmó una orden ejecutiva en la que se comprometió a utilizar todas las medidas, incluida la acción militar, para defender a Qatar. (Ap y La Jornada).