Por Julián Javier H.

Tampico, Tamaulipas.- Vecinos de la zona residencial, que cubre las colonias Altavista, Águila, Las Flores, Sierra Morena, Lomas de Rosales, Lomas de la Aurora y Lomas del Chairel, hallaron al responsable de abrir negocios en su sector, pese a que el uso autorizado es habitacional: El gobierno de Tampico, dirigido por Mónica Villarreal Anaya.

“Está pasando esta problemática ahora más que antes”, dijo Carlos Simón, representante de la colonia Sierra Morena.

Explicó que hay una clínica médica que genera desechos biológico-infecciosos, baja enfermos a media calle y congestiona la zona sin tener los permisos reglamentarios, pero el municipio lo permite.

“Este tipo de situaciones irregulares ya lo dimos a conocer a la autoridad”, dijo Simón.

“Desafortunadamente, la autoridad de Desarrollo Urbano eludió su responsabilidad, y su respuesta fue que vayamos a un comité de paz”.

El vocero explicó que la entrada de negocios, torres comerciales, oficinas y restaurantes a la zona residencial genera problemas de vialidad, de voltaje, drenaje y todo tipo de servicios.

“Generan inseguridad porque tenemos gente que no tendría por qué estar ahí y con eso justifican su estancia”, dijo Simón.

“Además, causa otro problema: devalúa las propiedades; es un problema que afecta las zonas residenciales, la zona sur y la zona norte”.

Acompañado de una docena de representantes, pidió al gobierno de Tampico que respete el Plan de Ordenamiento Territorial y que cese la entrada de negocios a zonas restringidas.

Un grupo de vecinos presentó un documento firmado por diez residentes a Adriana Montalvo, titular de Desarrollo Urbano de Tampico, pero la funcionaria identificó a los negocios como residenciales en lugar de comerciales.

“Hay dos nuevos (negocios), y lo que nunca había pasado, de perdido se escondían. No, ahora hay un anuncio luminoso como el de Pedro Navajas, iluminando toda la esquina”.

Las zonas residenciales no son aptas para suministrar carga eléctrica de alto consumo, ni para el manejo de grandes cantidades de basura o residuos peligrosos.

“Estos negocios que se establecen de esa manera no tienen una licencia de Protección Civil, no la pueden tener porque lo primero que te piden es el uso de suelo”, expresó Carlos Simón.

Tampoco presentan un estudio de factibilidad a la CFE ni a la Comapa, y las consecuencias de eso son caídas del voltaje, suspensión del servicio, baja presión del agua e incluso agua de mala calidad.

En tanto, Guadalupe Fray, de la colonia Flores, dijo que su sector se quedó sin luz e internet por 24 horas a causa de la densidad de habitantes y consumidores que antes no había.

La queja por la invasión de negocios fue respaldada asimismo por Imelda Tomei, de Lomas del Chairel; Luis Benavides, de la colonia Monte Alegre; Alejandra López, de Altavista, y Jorge Ham, de Lomas de la Aurora.