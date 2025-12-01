Por Agencias

Ciudad de México. La Secretaría de Marina Armada de México (Marina) asestó fuertes golpes a dos cárteles mexicanos: neutralizó a Pedro Insunza Coronel, alias ‘El Pichón’, buscado por Estados Unidos y brazo derecho del ‘Chapo Isidro’, líder de una célula del ‘Cártel de Sinaloa’; y también detuvo a Alejandro “N”, buscado por la Interpol y ligado al ‘Cártel Jalisco Nueva Generación’ (CJNG).

En conferencia de prensa, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó este domingo que en recientes cateos a inmuebles fueron detenidos Adaleno N. y Miguel N., y se neutralizó a ‘El Pichón’, todos integrantes de la facción de Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘Chapo Isidro’, dedicada a la producción de drogas sintéticas y principal exportadora de fentanilo a Estados Unidos.

“Pedro N es un segundo nivel de la relación del Chapo Isidro. Es muy importante y creemos que eso va a ayudar a disminuir sobre todo el tema de producción de drogas sintéticas que es muy fuerte en esas regiones”, dijo el almirante.

Sobre Alejandro “N”, señaló que fue ubicado desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y detenido en Europa, donde mantenía conexiones para el tráfico de droga. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, operaba narcobodegas en Jalisco para exportar precursores químicos utilizados en drogas como metanfetamina y cocaína, así como equipo para la producción de fentanilo.

“Estas acciones también nos ayudan a reforzar los enlaces internacionales para combatir a la delincuencia y sobre todo la producción de drogas sintéticas”, agregó el secretario de la Marina.

El almirante también afirmó que los detenidos y el abatido también tenían incidencia en el crimen en Michoacán. (Iván Evair Saldaña/La Jornada).