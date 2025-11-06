Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Siete años después, la Auditoría Superior del Estado (ASE) ha confirmado lo que muchos sospechaban o ya habían olvidado: un presunto desvío de 4 millones de pesos en la Secretaría de Salud de Tamaulipas, correspondiente a los años 2017 y 2018. Sí, cuando todavía se usaban cubrebocas solo en quirófano y los boletines no hablaban de “nueva normalidad”.

El titular de la ASE, Francisco Noriega Orozco, reconoció que los archivos institucionales “no fueron analizados con la profundidad que un caso de esta naturaleza requiere”. Traducción ciudadana: se les fue el tren, pero ya lo están alcanzando… caminando.

De los casos denunciados, 4 millones son de competencia estatal e involucran a dos proveedores tamaulipecos. El resto, más de 190 millones de pesos, brinca al terreno federal, donde seguramente serán revisados con la misma velocidad que una tortuga en huelga.

El Congreso recibió las denuncias y ahora decidirá qué hacer con el informe que incluye ocho transacciones realizadas por los mismos dos proveedores. Aunque no se dieron detalles, se prometió que en los próximos días se entregará un informe específico a la Comisión de Vigilancia. Y si todo sigue este ritmo, quizá para el 2050 sepamos si hubo sanciones, reembolsos o simplemente otro archivo clasificado como “pendiente”.

“La Auditoría trabaja con pulcritud, respetando el debido proceso”, dijo Noriega. Y nadie lo duda. Lo que sí se duda es si ese proceso tiene reloj, calendario o sentido de urgencia.

Mientras tanto, los ciudadanos siguen esperando respuestas sobre el presente, porque el pasado ya se fue… con todo y presupuesto.