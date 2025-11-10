Por Redacción

Jalapa, Tabasco.- Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, en Jalapa, Tabasco, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron a Jorge Armando “N”, identificado como jefe de plaza de una célula delictiva, junto a 19 personas más, a quienes se les aseguró armamento, vehículos y diversas dosis de droga.

En seguimiento a los hechos ocurridos el 8 de noviembre de 2025 en el municipio de Macuspana, donde hubo una agresión a mujeres por parte de sujetos armados, se desarrollaron labores de investigación que permitieron identificar el paradero de los agresores, entre ellos Jorge Armando “N”, señalado como jefe de plaza de un grupo delictivo que opera en la zona.

Fue así que se desarrolló un operativo en el municipio de Jalapa, donde 20 personas fueron detenidas, entre las que se encontraba Jorge Armando “N” y cuatro policías municipales.

En el lugar se aseguraron 160 dosis de marihuana, 40 dosis de cristal, tres automóviles, una camioneta, dos motocicletas, 13 armas de fuego largas, cuatro armas de fuego cortas, 50 cargadores, 1,688 cartuchos útiles, 20 equipos telefónicos, siete chalecos balísticos, siete cascos tácticos, cinco básculas grameras y una cámara de video.

A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Con estas acciones, las instituciones de seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades locales para detener a generadores de violencia que afectan a la sociedad.

