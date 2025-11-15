Por Blanca Esthela Hernández D.

Monterrey Nuevo León.- El secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, y el secretario técnico de la Oficina del Gobernador, Earl Tuexi Amaro, realizaron una visita a la planta de la empresa Nextamalli, ubicada en Santa Catarina, Nuevo León, especializada en el desarrollo de reactores para procesos de nixtamalización.

Durante el recorrido, los funcionarios conocieron a detalle el proceso patentado de nixtamalización que desarrolla la empresa y realizaron pruebas con tortillas elaboradas a partir de 100% sorgo blanco, además de evaluar las ventajas de producir harina nixtamalizada totalmente a base de sorgo.

“Esta visita forma parte de los esfuerzos del Gobierno del Estado de Tamaulipas por identificar tecnologías y procesos adecuados para la producción de harina de sorgo nixtamalizado, con el fin de agregar valor a este cultivo estratégico para la región, fortalecer las cadenas productivas y ampliar las oportunidades de comercialización para los productores locales”, explicó.

Varela Flores destacó que el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con la innovación y el impulso a la agroindustria, trabajando de manera constante para generar nuevas alternativas de desarrollo y fortalecer la competitividad del campo tamaulipeco.

Acompañaron también esta actividad los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura: Eliseo Camacho Nieto, subsecretario de Desarrollo Agrícola, y Guillermo Rodolfo Macbeath Fernández, director de Agronegocios.