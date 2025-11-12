Por Redacción

Burgos, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero atendió un accidente vehicular que dejó como saldo una persona fallecida y dos lesionadas sobre la carretera Burgos–Méndez.

El siniestro se registró a la altura del kilómetro 22 de dicho tramo.

En el lugar se localizaron dos vehículos involucrados, una camioneta Ford Ranger, cuyo conductor de la tercera edad, fue encontrado sin signos vitales, y una camioneta Nissan Frontier perteneciente a una empresa de seguridad, en la que viajaban dos trabajadores que resultaron lesionados.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) exhortó a conducir con precaución, respetar los señalamientos viales y los límites de velocidad.