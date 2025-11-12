Por Agencias

Veracruz, Veracruz.- Clientes de una tienda de conveniencia Waldo’s, ubicada en la zona del centro histórico de la ciudad de Veracruz, resultaron intoxicados con monóxido de carbono la tarde de este martes 11 de noviembre.

Son al menos 4 personas las que al encontrarse en el local de la calle Juan Soto entre las avenidas Nicolás Bravo y Miguel Hidalgo comenzaron a sentirse con algunos malestares y mareos, por lo que empleados del lugar dieron aviso a los cuerpos de emergencia.

Al sitio arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Veracruz a cargo del subcomandante Orvil Sandiel, así como personal de Protección Civil Municipal y personal de la Cruz Roja Mexicana, quienes atendieron a los intoxicados.

Las personas que presentaron malestar fueron trasladadas a un hospital cercano para recibir atención médica, mientras que el personal de bomberos y PC realizó una revisión del sitio para determinar las causas de la intoxicación.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, la emanación del gas se debió al mal funcionamiento de un generador de energía eléctrica, el cual al no contar con una salida para el gas, comenzó a circular por los ductos del aire acondicionado.

La tienda comercial permaneció bajo control de los brigadistas hasta que se determinó que todo el monóxido de carbono fue ventilado y que no representaba ningún riesgo para clientes o empleados del lugar.

Cabe recordar que el pasado 1 de noviembre, en Hermosillo, Sonora, el incendio de una tienda Waldo’s dejó un saldo de al menos 24 personas fallecidas. (Iván Sánchez/La Jornada).