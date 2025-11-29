Por Redacción

Tampico, Tamaulipas.- Un accidente entre una pipa de doble remolque que transportaba combustible y un camión de concreto provocó el cierre total de la circulación en el maxi libramiento de Tampico, a la altura del kilómetro 10.

Durante un recorrido de seguridad y vigilancia, personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero detectó el accidente por lo que se brindó la atención.

Aunque se reportó el derrame de líquidos provenientes de los tractocamiones, el producto no representa riesgo para los conductores.