Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Miguel Tovar Tapia, dirigente estatal de la sociedad de maestros y padres de familia, informó que el magisterio tamaulipeco se prepara para la renovación del comité seccional de la Sección 30 del SNTE, cuyo actual líder sindical, Arnulfo Rodríguez Treviño, no tiene cabida en las nuevas generaciones de docentes.

“El actual secretario resultó como las nueces, salió vano, no tiene la altura moral siquiera para hacer una propuesta, y si la llega a hacer inmediatamente será rechazada por todo el magisterio”, expresó Tovar Tapia, al señalar que las decisiones de dicho dirigente han dejado inconformidad y desgaste entre los trabajadores de la educación.

Tovar Tapia sostuvo que la voz del magisterio sonará fuerte y clara en las elecciones sindicales, dejando atrás las viejas prácticas y dando paso a nuevas generaciones con otra visión y forma de hacer las cosas.

“Arnulfo y sus planes de dejar a alguien sentado pueden irse al cajón del olvido, porque no serán tomados en cuenta”, advirtió.

Reconoció que existen voces jóvenes interesadas en defender los derechos laborales, aunque se les ha negado la oportunidad de participar debido a las viejas componendas entre el comité nacional y los candidatos oficiales.

Recordó que por años el SNTE ha hecho mancuerna con gobiernos en distintos niveles, lo que ha derivado en cuotas de poder político.

Sobre la propuesta del senador Alfonso Cepeda Salas de garantizar elecciones sindicales autónomas, el también maestro frente a grupo advirtió que habrá que esperar si realmente se cumple o si se trata de “otro espejito más” para mantener el control.

Finalmente, subrayó que dos terceras partes del magisterio en Tamaulipas tienen un promedio de edad de 30 años y se identifican más con liderazgos jóvenes que con figuras que rondan los 80 años. “Será muy difícil para quienes quieran repetir, porque cargarán con las tropelías del actual líder y con el rechazo de una generación que exige cambios”.