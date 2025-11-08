Por Agencias

Washington.- Tras una caída en picada de sus ingresos, Six Flags se aferra a la vida mientras más parques se enfilan hacia el cierre.

El director financiero, Brian Witherow, en el marco del informe sobre las ganancias del tercer trimestre, afirmó que la empresa está «tratando de centrar su atención y reducir sus necesidades de capital y el cierre de riesgos o pasivos; lograr una cartera más pequeña y ágil es una prioridad».

Tras fusionarse con Cedar Fair en 2023, Six Flags ahora administra más de 40 parques.

Luego de 50 años de funcionamiento, Six Flags America, ubicado en las afueras de Washington, D.C., así como su parque acuático, Six Flags Hurricane Harbor, cerraron esta semana.

Six Flags planea cerrar California’s Great America entre 2028 y 2032 y ha vendido terrenos sin usar cerca de Kings Dominion en Virginia, que permanecerá abierto.

El difícil año de Six Flags incluyó un ligero aumento de la afluencia de público en los parques de Six Flags Texas entre julio y septiembre, pero los visitantes gastaron menos, lo que provocó una disminución de los ingresos, según informó su propietario.

La compañía, que opera parques en Estados Unidos, Canadá y México, registró un aumento del 1 por ciento en la asistencia durante el verano, alcanzando los 21.1 millones de visitantes, aunque la menor demanda en septiembre contrarrestó las ganancias anteriores.

Six Flags reportó una caída del 2 por ciento en sus ingresos del tercer trimestre, hasta los mil 320 millones de dólares, por debajo de las expectativas de los analistas, con un descenso del 4 ciento en el gasto dentro de sus parques.

La compañía registró una pérdida neta de mil 200 millones de dólares, en comparación con una ganancia de 111 millones de dólares el año anterior, debido principalmente a un cargo por deterioro no monetario de mil 500 millones de dólares vinculado a un rendimiento más débil y a un precio de las acciones más bajo. (The Independent/La Jornada).