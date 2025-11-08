Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó este viernes que “la soberanía de todos los Estados debe ser respetada absolutamente”, al ser cuestionado sobre los recientes bombardeos realizados por Estados Unidos contra presuntas embarcaciones ligadas al narcotráfico en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico.

Durante una conferencia conjunta con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, el mandatario francés subrayó que “la lucha contra los narcotraficantes nos une a todos”, pero insistió en que dicha cooperación solo puede realizarse “entre Estados soberanos que se respetan”. Añadió que México y Francia preparan una cooperación reforzada en materia aduanal y de seguridad, en el marco de un enfoque bilateral basado en el respeto mutuo y la transparencia.

La presidenta Sheinbaum Pardo destacó, por su parte, que su gobierno presentará el próximo martes los resultados del último año en materia de seguridad, y reafirmó que la estrategia mexicana “es integral”, pues abarca desde la atención a las causas de la violencia hasta la coordinación internacional. “Colaboramos con distintos países del mundo, en particular con Francia”, señaló.

Ambos mandatarios coincidieron en fortalecer la agenda feminista y de derechos humanos. Sheinbaum recordó la colaboración de México en la reciente Conferencia Ministerial de Diplomacias Feministas realizada en París, y Macron reconoció el liderazgo mexicano en este campo. “Nuestra agenda común busca erradicar las violencias sexistas y proteger a las activistas que defienden la libertad”, dijo el presidente francés.

En el terreno económico, Macron anunció la reactivación del Consejo Estratégico Franco-Mexicano, con el objetivo de ampliar las inversiones bilaterales. Francia cuenta actualmente con 700 empresas operando en México, que generan 180 mil empleos directos y 700 mil indirectos. “Queremos que estas cifras aumenten todavía más”, expresó.

Las inversiones francesas se enfocarán en los sectores aeronáutico, ferroviario, energético y de innovación tecnológica, áreas que forman parte de las prioridades del Plan México. El comercio bilateral entre ambos países alcanzó 6 mil 800 millones de euros en 2024, cifra que ambas partes esperan incrementar mediante nuevos acuerdos de cooperación.

Macron destacó también la coincidencia entre México y Francia en la defensa del multilateralismo, el derecho internacional y los derechos humanos, así como en la urgencia de redoblar esfuerzos frente a la crisis climática. “Debemos acelerar la adaptación ante los efectos devastadores de los fenómenos meteorológicos”, señaló, tras expresar la solidaridad de Francia por las recientes inundaciones en varios estados mexicanos.

Sheinbaum, por su parte, resaltó que la visita del mandatario francés “marca una nueva etapa de entendimiento y cooperación económica, política y social” entre ambas naciones. “México y Francia comparten la visión de construir un orden internacional más justo, basado en el respeto y la paz”, subrayó.

La reunión de este viernes fue la primera visita oficial de un presidente francés en once años, desde la realizada por François Hollande en 2014, y coincidió con el inicio de los preparativos por el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y Francia. (Arturo Sánchez Jiménez y Alma E. Muñoz/La Jornada).